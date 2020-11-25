Дзюба стал лучшим российским бомбардиром в ЛЧ

Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром из России в Лиге чемпионов.

Дзюба отличился в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:3). Он забил единственный мяч в составе «Зенита». Этот гол стал для нападающего девятым в Лиге чемпионов в карьере. Футболисту потребовалось 23 матча, чтобы стать лучшим российским бомбардиром главного еврокубка. По этому показателю он обошел Андрея Тихонова из московского «Спартака» (8 голов).

Напомним, 24 ноября ильянский «Лацио» обыграл петербургский «Зенит» в решающем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:1. Единственный гол в составе «Зенита» забил нападающий Артем Дзюба на 25-й минуте матча.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.