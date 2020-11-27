Названы 25 величайших актеров XXI века

На первом месте оказался американский актер Дензел Вашингтон.
The New York Times составил рейтинг 25 величайших актеров XXI века. Его авторами стали кинокритики Манола Даргис и Энтони Скотт, которые предупредили о субъективности взглядов.
На первом месте оказался Дензел Вашингтон. Его назвали «тонким и чутким мастером», который может сыграть хоть Шекспира, хоть Августа Уилсона. На второе место поставили Дэниэл Дэй-Льюис – обаладетель трех «Оскаров». Тройку литеров замыкает Изабель Юппер.
В пятерку лидеров попали Киану Ривз и Николь Кидман. В конце списка — Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг фильмов, которые должны понравиться всем россиянам. Так, популярностью пользуются «Пираты Карибского моря», фильмы про Гарри Поттера и «Мстители». В топ-10 фильмов также вошли «Большой куш», «Остров проклятых» и «1+1».