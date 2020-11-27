Названы 25 величайших актеров XXI века

Названы 25 величайших актеров XXI века
Рейтинг возглавил Дензел Вашингтон. Фото: скриншот Instagram

На первом месте оказался американский актер Дензел Вашингтон.

The New York Times составил рейтинг 25 величайших актеров XXI века. Его авторами стали кинокритики Манола Даргис и Энтони Скотт, которые предупредили о субъективности взглядов.

На первом месте оказался Дензел Вашингтон. Его назвали «тонким и чутким мастером», который может сыграть хоть Шекспира, хоть Августа Уилсона. На второе место поставили Дэниэл Дэй-Льюис – обаладетель трех «Оскаров». Тройку литеров замыкает Изабель Юппер.

В пятерку лидеров попали Киану Ривз и Николь Кидман. В конце списка — Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг фильмов, которые должны понравиться всем россиянам. Так, популярностью пользуются «Пираты Карибского моря», фильмы про Гарри Поттера и «Мстители». В топ-10 фильмов также вошли «Большой куш», «Остров проклятых» и «1+1».

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