Составлен рейтинг фильмов, которые должны понравиться всем россиянам

Яндекс» составил рейтинг фильмов, которые нравятся россиянам больше всего. Оказалось, что франшиза про Джека Воробья нравится почти всем киноманам.
Так, популярностью пользуются «Пираты Карибского моря», фильмы про Гарри Поттера и «Мстители». В топ-10 фильмов также вошли «Большой куш», «Остров проклятых» и «1+1».
Согласно данным сервиса, в этом году пользователи чаще всего искали фильмы про любовь, Великую Отечественную войну и подростков. Исследование показало, что россияне не против посмотреть фильмы с участием Павла Прилучного, Станислава Бондаренко, Антона Богатырева, Тома Круза, Леонардо Ди Каприо и Тома Харди.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы в истории кино. Тарантино назвал 11 кинокартин.