В Подмосковье для людей старше 65 лет продлили ограничения

В Подмосковье для людей старше 65 лет продлили ограничения
Самоизоляция действительно может спасти жизнь. Фото: pixabay.com

В Московской области режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 13 декабря.

Данные об этом были опубликованы на сайте областного правительства, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома» — говорится в постановлении.

При этом пожилые люди могут выходить в больницы или в магазины, несмотря на самоизоляцию. Об этом ранее сообщил Андрей Воробьев.

Напомним, что за прошедшие сутки в Московской области выявлено 1058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии почти 108 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что работающие с коронавирусом врачи получат деньги на такси.

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