Жители австрийской деревни устали от наплыва туристов: их привлекает необычное название

Жители австрийской деревни устали от наплыва туристов: их привлекает необычное название
Жители деревни устали от назойливых туристов. Фото: Pixabay

Местный совет уже принял соответствующее решение.

Деревня Фуккинг, находящаяся в Верхней Австрии, решила сменить название, так как местным жителям надоели туристы. Они приезжают в населенный пункт, чтобы сфотографироваться у таблички с названием деревни. Такой интерес к деревне появился после упоминаний в СМИ.

Дело в том, что Фуккинг пишется как матерное слово на английском языке. Многие находят это смешным и мечтают сделать снимок во время путешествия. Несколько раз табличку даже крали, что доставляло неудобства. Об этом сообщает телеканал oe24.

Жители деревни не в восторге от подобного ажиотажа, поэтому они решили сменить название. Теперь она будет называться Fugging.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы 25 величайших актеров XXI века.

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