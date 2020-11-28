На уборку улиц и дорог Петербурга выехали машины с реагентами

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 28 ноября дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Больше всего внимания уделяется набережным.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают набережные Лейтенанта Шмидта, Октябрьску, Воскресенскую, а также на набережную Обводного канала.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование. Уборка ведется во всех районах, за исключением Кронштадтского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.