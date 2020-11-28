Дороги Петербурга свободны от утренних пробок

Дороги Петербурга свободны от утренних пробок
Дорожная ситуация в Петербурге 28 ноября. Фото: Яндекс.Пробки

Утром в субботу, 28 ноября, дорожная ситуация в Северной столице оценивается на один балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», большинство трасс «окрашены» в зеленый. Небольшие пробки наблюдаются на пересечении набережной Макарова и Биржевого моста, на Боткинской улице, у Финляндского вокзала, на проспекте Непокорённых, улице Савушкина, набережной Обводного канала близ пересечения с улицей Степана Разина и на Краснопутиловской улице.

По словам очевидцев, на проспектах Стачек, Среднеохтинском и Московском произошли аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 16 ноября, на Литейном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. Судя по опубликованным в соцсетях фото, у машин сильно повредились капоты. Автомобиль такси и вовсе остался без двери.

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