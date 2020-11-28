В России провели более 75,4 млн тестов на COVID-19

В России проведено более 75,4 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За сутки 587 тысяч человек проверились на наличие коронавирусной инфекции. На карантине остаётся 497 604 человека.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 38 558, при этом выздоровело 1 712 174 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.