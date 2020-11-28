«Зенит» сыграет на выезде против «Арсенала» в белой форме

«Зенит» сыграет на выезде против «Арсенала» в белой форме
"Зенит" сегодня сыграет в белой форме. Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Зенит»

Петербургский «Зенит» в субботу, 28 ноября, сыграет с тульским «Арсеналом» в гостях в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в зеленом. Футболисты «Арсенала» выйдут на поле в красно-желтой форме, вратарь — в черном, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по петербургскому времени. На матче ожидается до 1500 зрителей. Поддержать сине-бело-голубых приедут 95 фанатов. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия. В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом».

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