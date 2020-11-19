Болельщиков «Зенита» не пустят на матч с «Уралом»

В городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия.

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом». К сожалению, футболистов не смогут поддержать болельщики, так как ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь на трибуны никого не пускают, так что спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Напоминаем, что соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. С 23 ноября в торговых центрах закрывают все точки общественного питания и ледовых катков. С 1 декабря также вводится ограничение на количество посетителей концертов, театров и кино. Наполняемость не должна превышать 25%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии. Дополнительные ограничения необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.