Болельщиков «Зенита» не пустят на матч с «Уралом»

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Матч состоится 5 декабря без болельщиков. Фото: Baltphoto

В городе вводят новые ограничения и теперь никому нельзя приходить на спортивные мероприятия.

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 5 декабря состоится матч между «Зенитом» и «Уралом». К сожалению, футболистов не смогут поддержать болельщики, так как ввели новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь на трибуны никого не пускают, так что спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Напоминаем, что соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. С 23 ноября в торговых центрах закрывают все точки общественного питания и ледовых катков. С 1 декабря также вводится ограничение на количество посетителей концертов, театров и кино. Наполняемость не должна превышать 25%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии. Дополнительные ограничения необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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