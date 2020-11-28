Барановская рассказала, как обстоят ее дела в личной жизни после Аршавина

Телеведущая подчеркнула, что не общается с бывшим супругом.

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, есть ли у нее любимый человек. Подробностями личной жизни она поделилась в Instagram-аккаунте.

Подписчики спросили у звезды, есть ли мужчина, который нравится Барановской. Телеведущая решила не игнорировать вопрос и ответила на него довольно лаконично. Она призналась, что ее сердце свободно, хоть она и любит свою жизнь, детей, природу.

«Но если вас интересует, есть ли у меня мужчина, которого я люблю — то ответ нет»,

— написала Барановская в «сторис».

Она добавила, что не контактирует с бывшим супругом Андреем Аршавиным. Мать футболиста не проявляет интереса к внукам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин добился снижения суммы алиментов на детей от Барановской. Теперь футболист будет платить 3/8 от доходов.