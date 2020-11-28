Дмитрий Певцов прокомментировал слухи о своей смерти

Дмитрий Певцов заявил, что с ним все хорошо. Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Дмитрий Певцов заявил, что с ним все хорошо. Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Он заявил, что с ним все в порядке.

Актер Дмитрий Певцов отреагировал на слухи о собственной смерти. Сегодня, 28 ноября, он записал видеозапись и опубликовал ее в Instagram-аккаунте.

Таким образом он опроверг информацию о своей кончине. Певцов показал подписчикам бицепс и добавил, что он не умер. Артист поблагодарил желтую прессу, которая решила вспомнить о нем. Он не понимает, почему журналисты игнорируют нормы морали. Певцов пообещал жить долго и счастливо всем назло.

Поклонники обрадовались, что с их кумиром все в порядке. Они поддержали его критику в адрес недобросовестных СМИ. Напоминаем, что в августе журналисты уже почти похоронили Певцова – они писали, что артист находится в реанимации из-за коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Орбакайте выложила фото с округлившимся животом после слухов о разводе. Артистка никак не комментирует многочисленные вопросы поклонников.