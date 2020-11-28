В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 8828.

В Москве за последние сутки скончались 74 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 28 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 8828 человек. На данный момент в стране успели заболеть более 2,2 миллиона человек. Выздоровели 1,7 миллиона россиян, летальных исходов – более 39 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист дала простые советы для тех, кто лечится от COVID-19 дома. Если дневная норма воды здорового человека составляет около 2-2,5 литров воды, то при повышенной температуре и коронавирусе можно пить и больше.