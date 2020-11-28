Количество ОГЭ могут сократить до трех

Экзаменов может стать три, а не четыре. Фото: pixabay.com

Экзаменов может стать три, а не четыре. Фото: pixabay.com

Сейчас школьники в конце девятого класса должны сдавать четыре экзамена.

Рособрнадзор предложил сократить число Основных государственных экзаменов до трех. Причиной такого предложения стала пандемия коронавируса. Сейчас девятиклассникам приходится сдавать четыре экзамена. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что русский язык и математику школьникам точно придется сдавать – это даже не обсуждать. Количество дополнительных экзаменов могут сократить до одного. Пока что по этому вопросу идет дискуссия и окончательное решение будет озвучено позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьники стали реже покупать пособия для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. До 2020 года продажи экзаменационных пособий оставались стабильными, отмечают в «Просвещении».