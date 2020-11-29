В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 3,7 тысяч горожан

В Северной столице за сутки выявили 3 701 зараженного коронавирусом. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 29 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, на первой строчке рейтинга оказалась Москва, где за сутки выявили 6 798 заболевших коронавирусом. На третьем месте Московская область — 1069 инфицированных. В Ленобласти за указанный период болезнь подтвердилась у 212 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией немного снизил свои темпы.