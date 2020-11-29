В Петербурге замедлился ежедневный прирост Covid-зараженных

В Северной столице ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа немного снизил свои темпы.

Пандемия продолжает устанавливать рекорды каждый день, однако уже не так стремительно, как в течение двух минувших недель. Так, в субботу, 28 ноября, в городе выявили 3 695 новых случаев заражения Covid-19. Это на 8 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 118 515 человек. Побороть болезнь удалось 67 636 пациентам, 1 991 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 5 350 человек. За последние сутки подтверждено 70 летальных исходов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские ученые оценили эффективность вакцины «Спутник V». Они отметили, что результаты испытаний российской и других вакцин показывают — с Covid-19 можно бороться с помощью иммунизации.