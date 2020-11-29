Британские ученые оценили эффективность вакцины «Спутник V»

Британские вирусологи прокомментировали данные об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В частности, они прокомментировали сообщение о результатах второго промежуточного анализа данных исследования препарата. Эти результаты показали эффективность вакцины в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более чем 95% эффективность после 42-го дня.

Специалисты отметили в интервью телеканалу CBC, что первоначальные результаты испытаний российской вакцины вызывали сомнения, так как были выпущены слишком рано. Однако сейчас причин для сомнений нет.

Ученые также отметили, что результаты испытаний российской и других вакцин показывают — с Covid-19 можно бороться с помощью иммунизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог связала снижение рождаемости с коронавирусом. Возможно, что некоторые американки рожают детей дома, а регистрируют позже. Из-за этого в системе наблюдается провал.