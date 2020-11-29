Биолог связала снижение рождаемости с коронавирусом

Люди боятся рожать детей в такое неспокойное время. Фото: pixabay.com

Люди боятся рожать детей в такое неспокойное время. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса стала причиной резкого снижения рождаемости в мире. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом, рождаемость упала на 10-15 %. Врач отметила, что таким образом не оправдались прогнозы тех специалистов, которые уверяли, что из-за локдауна рождаемость поползет вверх.

Специалист рассказала на своем телеканале в YouTube, что из-за пандемии некоторые данные о рождаемости не сообщают.

Например, сейчас это не в приоритете. Также возможно, что американки рожают детей дома, а регистрируют позже. Из-за этого в системе наблюдается провал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе в Петербурге было зафиксировано увеличение рождаемости.