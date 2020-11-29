Израильский посол призвал не отказываться от российской вакцины «Спутник V»

Израильский посол в России Алекс Бен-Цви считает неправильными призывы некоторых стран отказаться от использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Об этом политик заявил в беседе с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным на телеканале «Россия 1». Алекс Бен-Цви назвал «глупым» такое решение. Отметим, что пока неизвестно, сочтут ли власти Израиля нужным закупать разработку центра Гамалеи против COVID-19.

Напомним, что вакцина «Спутник V», созданная центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, стала первым в мире официально зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса нового типа. Сейчас заявки на приобретение «Спутника V» поступили более чем от 50 государств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эффективность российской вакцины против коронавируса оценили британские ученые.