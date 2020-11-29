Черчесов рассказал, когда Дзюба вернется в сборную в качестве капитана

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба снова будет капитаном национальной команды в отборочных матчах ЧМ-2021. Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Дзюба был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором после скандала с видео, которое оказалось в соцсетях.

В марте 2021 года российская сборная проведет первые три тура отборочного этапа чемпионата мира-2022.

Отметим также, что Дзюбе вернули капитанскую повязку и в «Зените». В этой роли он вышел в матче с тульским «Арсеналом», который прошел 28 ноября и завершился со счетом 0:0.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ. Несмотря на это, сине-бело-голубым удалось вновь завоевать лидирующую позицию в турнирной таблице.