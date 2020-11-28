«Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ

В субботу, 28 ноября, петербургский футбольный клуб «Зенит» сразился с тульским «Арсеналом» в рамках матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на домашнем стадионе «Арсенала», завершилась со счетом 0:0. Несмотря на это, сине-бело-голубым удалось вновь завоевать лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 32 очка. До этого зенитовцы занимали вторую строчку.

Отметим, что теперь сразу за петербуржцами в рейтинге расположился столичный ЦСКА, которые имеет аналогичное количество очков и еще одну игру в запасе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшний выездной матч петербургская команда проводила в форме белого цвета. На игре присутствовали 1,5 тысячи болельщиков, среди которых 95 — фанаты сине-бело-голубых, последовавшие за футболистами.