Малышева рассказала о способах профилактики от коронавируса

Российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что нужно делать для минимизации риска заболеваемости коронавирусом.

В эфире Первого канала эксперт поделилась с россиянами своим методом профилактики коронавируса. Елена Малышева считает, чтобы не заболеть инфекцией, стоит использовать сосательные таблетки и спреи для горла. С одним условием, в их составе должен быть хлорид цетилпиридиния.

«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — заявила Елена Малышева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция унесла за сутки в Москве жизни 74 пациентов. Таким образом, количество смертей за весь период пандемии приблизилось к 9 тыс. человек.

В целом, в стране за весь период пандемии заразились коронавирусом более 2,2 млн человек. Выздороветь от болезни смогли — 1,7 млн. Печальную статистику пополнили более 39 тыс. человек.