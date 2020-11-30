В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 24 тыс. человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 24 тыс. человек
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Петербурге за минувшие сутки специалисты успели проверить на коронавирус 24 218 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов остаются 2 тыс. 206 человек до 2 178. Из них 29 размещены в обсерваторе, 1 603 признаны контактными, 546 находятся на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, поступило 1 256 обращений. Вызовы принимаются по номеру 122.

Напомним, чтобы получить помощь добровольцев, необходимо позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11. Подробнее об этом можно узнать на портале #мывместе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, правила подготовки перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус.

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