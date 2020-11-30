Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли пяти баллов

Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли пяти баллов
Утренние пробки. Фото: Яндекс.Карты

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Пробки в городе выросли до пяти баллов.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Согласно данным «Яндекс.карты», к 10 часам утра загруженность на дорогах спадет до 3 баллов.

Так, красным отмечены участки на проспектах Энгельса и Маршала Блюхера, улице Академика Крылова, Большом Сампсониевском проспекте, набережной Черной речки, Невском проспекте и Якорной улице.

Крупные заторы также образовались на Новочеркасском проспекте, Бельшеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Пискаревском проспекте, шоссе Революции и Арсенальной набережной.

На некоторых участках ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали один рейс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости спб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Объявленному в розыск за кражу новгородцу вонзили нож в шею в Ленсоветовском
Пострадавший ребенок и пробитые потолки: что известно о взрыве во Всеволожске
Юный петербуржец ограбил пенсионерку на Энгельса из-за 800 рублей
Российские врачи объяснили проблемы с памятью у переболевших Covid
В понедельник «Ундина» принесет в Петербург облака и осадки
Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли пяти баллов
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
В Назии под утро восемь пожарных потушили сарай