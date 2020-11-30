Утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли пяти баллов

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Пробки в городе выросли до пяти баллов.
Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. Согласно данным «Яндекс.карты», к 10 часам утра загруженность на дорогах спадет до 3 баллов.
Так, красным отмечены участки на проспектах Энгельса и Маршала Блюхера, улице Академика Крылова, Большом Сампсониевском проспекте, набережной Черной речки, Невском проспекте и Якорной улице.
Крупные заторы также образовались на Новочеркасском проспекте, Бельшеохтинском проспекте, Свердловской набережной, Пискаревском проспекте, шоссе Революции и Арсенальной набережной.
На некоторых участках ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали один рейс.