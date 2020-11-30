В понедельник «Ундина» принесет в Петербург облака и осадки

В последний день ноября в Петербурге будет облачно и выпадут осадки. Такой прогноз представил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист отметил на своей страничке в социальной сети Facebook, что в понедельник, 30 ноября, город окажется под влиянием циклона с немецким именем «Ундина». Атмосферный североатлантический вихрь приближается с северо-запада. Он принесет с собой плотные облака и небольшие осадки.

Уличные термометры покажут 1-3 градуса тепла. Юго-восточный, южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 764 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге 30 ноября достигли пяти баллов. Горожане уже выехали на работу.