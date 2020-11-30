Смертность от коронавируса в Петербурге пошла на спад

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус унес жизни 20 человек. Город наконец ушел из лидеров и попал на четвертое место по числу умерших среди регионов России.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Как сообщил портал «СтопКоронавирус.РФ», по количеству умерших город опередили Москва, Красноярский край и Московская область.

Кроме того, за указанный период из больниц города выписали 1 830 человек. Инфекция подтвердилась еще у 3 691 человека. Заболеваемость в городе также пошла на спад. Провериться на коронавирус за утки успели 24 218 петербуржцев. Под наблюдением специалистов остаются 2 тыс. 206 человек до 2 178. Из них 29 размещены в обсерваторе, 1 603 признаны контактными, 546 находятся на самоизоляции.

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