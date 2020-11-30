Российские врачи объяснили проблемы с памятью у переболевших Covid

Пациенты, переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на проблемы с памятью и концентрацией внимания. Причину такого явления объяснили российские врачи-неврологи.
Хирург и реабилитолог Константин Лядов отметил, что таких обращений стало больше осенью. Жалуются далеко не все пациенты, которые сдали положительный тест, но люди с подобными сложностями есть.
Как сообщил РБК, врач Александр Комаров считает, что проблемы с памятью также могут быть вызваны нарушением функции легких. Ослабленный орган не в состоянии полноценно выполнять свои функции.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 62,5 млн. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в США.