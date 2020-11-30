Число зараженных коронавирусом в мире превысило 62,5 млн

Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире за весь период пандемии превысило 62,5 миллиона.

Об этом стало известно в понедельник, 30 ноября. По данным SCMP в мире Covid-19 подхватили уже 62 535 843 человека, 39 936 120 пациентов смогли успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 1 455 822 случаев.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в США (13 376 113). В топ стран по числу заразившихся также входят Индия (9 392 919), Бразилия (6 314 740), Франция (2 270 573) и Россия (2 249 890 ).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге накануне было известно 3 701 случае заражения коронавирусом.