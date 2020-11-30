Эксперт рассказал, когда Петербург может приблизиться к плато по коронавирусу

Несмотря на то, что на протяжении вот уже нескольких дней количество ежедневных случаев заражения COVID-19 показывает минимальный прирост, расслабляться рано, считает специалист по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Эксперт считает, что до плато Северной столице еще очень далеко — при самом благоприятном сценарии, не меньше 10 дней. Тавадян подчеркнул, что обнадеживающая статистика последних дней может свидетельствовать как о реальном снижении числа случаев, так и об изменениях в методике оценки ситуации, пишет «КП — Санкт-Петербург».

Таким образом, на данный момент, по мнению Тавадяна, город на Неве остается в пятерке регионов России с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако до конца года, считает специалист, обстановка все же должна улучшиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге — 3 691 новый пациент с подтвержденным COVID-19. Днем ранее выявили 3 701 случай заражения.