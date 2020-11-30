«Линия жизни»: СК не нашел связи между нами и домом в Сергиево, где насиловали мужчину

Благотворители отрицают причастность к изнасилованию и удержанию мужчины.

Следственный комитет не смог найти связь между благотворительной организацией «Линия жизни» и домом в Сергиево, где удерживали и насиловали мужчину. Об этом сообщили в РБОО, официальных данных из ведомства пока не поступало.

Помещение, из которого вызволили пострадавшего, злоумышленники называли социальной гостиницей. Изначально считалось, что к преступлению причастны сотрудники общественной организации, которая помогает с социальной адаптацией граждан. В офисе «Линии жизни» были проведены обыски, но не удалось найти хоть что-то, указывающее на связь между организацией и инцидентом.

«Полиция не нашла связи между злоумышленниками и «Линией жизни»: злоумышленники не были ни сотрудниками, ни волонтерами нашей организации, а дом, в котором все происходило, арендован на имя частного лица»,

— заявил представитель РБОО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что изнасиловавшие мужчину дубинкой благотворители в Петербурге будут ждать суда в изоляторе.