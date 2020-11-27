Изнасиловавшие мужчину дубинкой благотворители в Петербурге будут ждать суда в изоляторе

Фигуранты дела об издевательствах над рабочим находятся под стражей. Фото: pixabay

Фигуранты дела об издевательствах над рабочим находятся под стражей. Фото: pixabay

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела после того, как трое злоумышленников удерживали мужчину и надругались над ним. Суда подозреваемые будут дожидаться в изоляторе. Там же они будут встречать и Новый год.

Как писала gazeta.spb.ru, об истязании рабочего стало известно 25 ноября. В полицию обратился мужчина. Он заявил, что в одном из домов на улице Карла Маркса удерживают его 42-летнего брата.

На месте правоохранители, действительно, нашли мужчину. Выяснилось, что по этому адресу он проживал – приехал работать по объявлению, а когда попросил оплату, договориться не получилось.

Трое мужчин, которые, по предварительным данным, связаны с одной из благотворительных организаций, не смогли закрыть глаза на угрозы рабочего пожаловаться.

«Наносили ему множественные удары в область головы и лица, а также совершили акт мужеложства и иные действия сексуального характера с применением насилия, причинив потерпевшему физическую боль, моральные и нравственные страдания, а также нарушили половую свободу последнего», — так позже в суде описали то, что произошло с мужчиной дальше.

Известно, что злоумышленники били его дубинкой, а затем ее же вставили ему в зданий проход, а также поочередно совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. После жертву они заперли в комнате, — там мужчина и сидел, пока не приехали правоохранители.

В результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и других костей, синяки, закрытую травму живота, травмы гениталий.

Ходатайство следствия о мере пресечения для фигурантов дела о «Незаконном лишении свободы» и «Насильственных действия сексуального характера» суд рассмотрел накануне, 26 ноября.

Следствие считает, что злоумышленники находились в сговоре, но подчеркнули: незаконное лишение свободы не связано с похищением мужчины.

Двое из них против ареста не возражали, а вот последнего такой сценарий развития событий не устроил.

Под стражей они проведут до 24 января.

Отметим, что 25 ноября полиция пришла с обысками в офис РБОО «Линия жизни». Они были связаны с делом об избиении и изнасиловании мужчины. В рамках обысков проверили документацию.