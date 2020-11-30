Ученые выяснили, почему сложно остановить пандемию

Оказалось, что во всем виноваты бессимптомные пациенты, у которых количество вирусов больше.

Турецкие ученые выяснили, почему так непросто остановить пандемию коронавируса. Они обвинили во всем бессимптомных пациентов, у которых намного больше вирусов, чем у остальных. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Infection.

Отмечается, что в ходе исследования оказалось, что вирусная нагрузка у тех, кто не замечает признаков болезни, довольно высокая. Она снижается у тех, кто находится в тяжелом состоянии. Эксперты считают, что их открытие является лишь «вершиной айсберга» и впереди ученым предстоит узнать много нового и неожиданного о коронавирусе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ни одна из 12 тысяч мутаций коронавируса не увеличивает его заразность. Чтобы выяснить, насколько та или иная мутация помогает вирусу распространяться, ученые создали модель его эволюционного древа и таким образом рассчитали, будет ли та или иная вариация вируса встречаться чаще других.