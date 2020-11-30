Ученые: ни одна из 12 тысяч мутаций коронавируса не увеличивает его заразность

Ученые выявили у жителей 99 стран мира более 12 тысяч мутаций коронавируса и пришли к выводу, что ни одна из них не увеличивает его заразность.

Расчеты исследователей показали, что ни одна из мутаций не помогает SARS-CoV-2 быть более заразным, пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications. Нейтральной оказалась даже D614G, которая есть практически у всех вариаций коронавируса нового типа, циркулирующих среди населения всех континентов Земли. Судя по ее быстрому распространению, предполагалось, что эта мутация может делать заболевание заразнее от 2,5 до 8 раз.

Однако ранним данным противоречат результаты нового исследования, проведенного генетиками из Великобритании под руководством Франсуа Балу из Университетского колледжа Лондона, пишет издание. В ходе работы учеными были проанализированы образцы вируса более чем 46 тысяч человек — материалы были собраны в конце июля 2020 года. В результате было выявлено более 12 тысяч мутаций.

Чтобы выяснить, насколько та или иная мутация помогает вирусу распространяться, ученые создали модель его эволюционного древа и таким образом рассчитали, будет ли та или иная вариация вируса встречаться чаще других.

Между тем у исследователей появились опасения, что к новым мутациям может привести массовая вакцинация. Таким образом эффект от препарата может свестись к минимуму, что не даст иммунной системе распознавать вирус.

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