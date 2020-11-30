В Петербурге поместили под арест женщину, которая пришла в детскую секцию с банкой пороха

В понедельник, 30 ноября, Красногвардейский районный суд Северной столицы постановил заключить под стражу петербурженку Светлану Вимбу, которая пыталась поджечь банку с порохом в помещении детской секции боевых искусств.

Несколько дней назад, 27 ноября, обвиняемая пришла в детский спортивный клуб «Кедр», в помещении секции, где занимаются дзюдо, с банкой пороха. Женщина начала подогревать дно взрывоопасного сосуда зажигалкой, когда её заметили сотрудники и вызвали полицию.

Сегодня нарушительнице предъявили обвинение по ч. 3 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). При этом женщина не признает свою вину и отказывается давать показания. По итогам заседания было принято решение отправить её под арест, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине на проспекте Косыгина двое посетителей затеяли драку. Дело кончилось госпитализацией и приездом полиции.