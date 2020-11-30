Рибалта не понимает, почему приход Малкома в «Зенит» называют провалом

Он считает, что в получении травмы нет ничего странного.

Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта рассказал, что думает о подписании нападающего Малкома. Своим мнением он поделился в разговоре с «Чемпионатом».

Он отметил, что некоторые называют приход иностранца в клуб провалом, но Рибалта с этим не согласен.

«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он»

— отметил Рибалта.

Он также добавил, что заполучить Малкова хотел не только он, но и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Футболист оказался в трансферных списках обоих специалистов.

Напоминаем, что Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны», стоимость трансфера составила 40 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком признан лучшим игроком матча с ЦСКА по версии болельщиков.