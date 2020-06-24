Малком признан лучшим игроком матча с ЦСКА по версии болельщиков

Нападающий «Зенита» Малком был признан лучшим игроком матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА по версии болельщиков.

В матче против ЦСКА 23-летний футболист провел на поле 62 минуты, за это время он успел забить два гола: на 8-й и на 45-й минутах матча. Малком был одним из самых активных и креативных на футбольном поле.

Напомним, «Зенит» на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 0:4. Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На 9-й минуте Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время бразилец забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти. Матч состоялся 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 53 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».