Собчак заявила, что имеет право не носить маску в общественных местах

Она отметила, что у нее есть антитела, так что бояться нечего.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему не носит маску в общественных местах. Она назвала причины в своем Instagram-аккаунте.

Блогер отметила, что у нее есть антитела, так как она уже переболела коронавирусом. Это, считает Собчак, дает ей право «ходить везде и всегда ближайшие полгода».

В посте телеведущая рассказала, что побывала на постановке «Братьев Карамазовых» в МДТ Санкт-Петербурга. Она поразилась, что в зале не было ни одного свободного места. Также Собчак считает, что Северную столицу можно назвать «городом-ковид диссидентом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак прокомментировала убийство петербуржца из-за маски. Она отметила, что в России происходит огромное количество подобных бытовых конфликтов. Причина их не так важна.