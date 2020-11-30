В Ленобласти 1 декабря ожидается снег

Во вторник, 1 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в некоторых районах днем выпадет мокрый снег. Ночью и утром ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до -4 градусов. Днем ожидается от +3 до -2 градусов. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.