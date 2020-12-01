В мире коронавирус подхватили более 63 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 63 млн человек
По числу зараженных лидируют США. Фото: pixabay.com

Коронавирус продолжает набирать обороты. Болезнь подхватили уже более 63,1 млн жителей.

Об этом стало известно во вторник, 1 декабря. За сутки COVID-19 был выявлен у 486 тыс. человек. В мире количество заболевших коронавирусом нового типа достигло 63 539 203 человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, лидерами по числу заразившихся остаются США (13,5 млн), Индия (9,4 млн), Бразилия (6,3 млн) и Россия (2,2 млн). Всего случаи заражения зафиксированы в 191 стране.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.

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