Американская вакцина от коронавируса показала высокую эффективность

При тяжелых случаях она составила 100%.

Производители американской вакцины от коронавируса рассказали, что их препарат показывает высокую эффективность. Она составляет 94%, а при тяжелых случаях – все сто. Об этом сообщают РИА Новости.

На третьем этапе испытаний вакцины приняли участие 30тысяч человек, часть из них получили плацебо вместо настоящего препарата. В итоге все тяжелобольные пациенты вылечились, также был зафиксирован один летальных исход – доброволец получил плацебо.

«Вакцина mRNA-1273 в целом по-прежнему хорошо переносится, на сегодняшний день серьезных проблем с безопасностью не выявлено»,

— говорится в сообщении на сайте компании.

Эксперты добавляют, что вакцина хорошо подошла для всех – независимо от расы, рола и происхождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стоимость вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» оказалась одинаковой.