В ОНК высмеяли информацию о «пропаже» Ефремова по пути в колонию

Членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы удивила информация об исчезновении осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

Ранее поступила информация, что артист пропал по пути в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Однако в ОНК ничего об этом не слышали.

Как сообщил телеканал «360», член ОНК Илья Мельник рассказал, что осужденный Ефремов вряд ли мог куда-то пропасть. Он подчеркнул, что актер достаточно «видный» заключенный и потерять его, наверняка, будет сложно

Мельник также отметил, что родственникам заключенных и даже их адвокатам нельзя знать, когда осужденный находится в пути к месту заключения. Это необходимо для того, чтобы осужденный не мог сбежать с чьей либо помощью.

Напомним, ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в Москве у Смоленской площади. Тогда в аварию попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова. В результате ДТП водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в больнице от потери крови. После его смерти Ефремову переквалифицировали статью на более тяжкую.

Экспертиза показала, что Михаил Ефремов был нетрезв. Также у него в крови нашли следы наркотиков. После долгого и скандального судебного процесса Ефремова приговорили к 7,5 годам в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились фото с Ефремовым из СИЗО в Белгороде.