Петербуржцев предупредили о массовых увольнениях перед Новым годом

Петербуржцев предупредили о массовых увольнениях перед Новым годом
Человека могут попросить написать заявление по собственному желанию или перевести на малооплачиваемую должность. Фото: pixabay.com

Накануне Нового года многие петербуржцы могут остаться без работы. Об этом предупредил карьерный консультант Галина Бобкова.

По ее словам, под конец текущего года в Северной столице ожидаются массовые сокращения. Руководители намерены освободить себя от обязанности оплачивать новогодние каникулы.

Как сообщил портал Neva.Today, всего в городе с начала года работу потеряли 20 692 человека, из которых около 9,4 тыс. — сотрудники бюджетных организаций. Бобкова отметила, что грядет вторая волна увольнений.

Первыми расставаться с сотрудниками будут компании, которые страдают из-за пандемии. Работодатели стараются сокращать людей по-хорошему, иногда выплачивают им компенсацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прогнозы погоды в Петербурге на Новый год антинаучны. По словам синоптика, рационально делать прогнозы не раньше, чем за 10 дней до нужной даты.

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