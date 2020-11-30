Синоптик Колесов: прогнозы погоды в Петербурге на Новый год антинаучны

Синоптик Колесов: прогнозы погоды в Петербурге на Новый год антинаучны
До Нового года прогнозы могут поменяться еще много раз. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов считает, что не стоит сейчас задумываться о том, какой будет погода в городе в Новый год.

Специалист уверен, что месяц — слишком длительный период, чтобы иметь возможность точно предсказать погодные условия, и назвал все прогнозы на новогодние праздники антинаучными. По словам Колесова, рационально делать прогнозы не раньше, чем за 10 дней до нужной даты, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас, считает метеоролог, можно только озвучить обобщенный прогноз на зиму. Определенно, декабрь-февраль в этом году будут суровее прошлых. Как доказывает минувшая осень — возможны и снег, и заморозки. При этом в целом температурный фон грядущей зимой будет выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня над Петербургом навис циклон с именем «Ундина».

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