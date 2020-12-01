Катки Петербурга подорожали на 8%

Во время коронавирусных ограничений в Петербурге подорожали катки. Об этом сообщает Peterburg2. Исследователи сравнили цены прошлого и текущего года.

В частности, стоимость посещения катки в «Охта Парке» выросла на 50 рублей по сравнению с прошлой ценой за прошлый год.

На острове Новая Голландия цена посещения катка выросла на 9%.

Каток в «Севкабель Порту» оказался единственным, где сохранились прошлогодние расценки. Стоимость сеанса там составляет от 250 до 450 рублей в зависимости от даты и времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с понедельника 23 ноября в Петербурге вводят новые дополнительные ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сильнее всего пострадают ледовые катки и кинотеатры. Катание на коньках будет недоступно в торговых центрах.