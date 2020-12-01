В Германии назвали сроки укладки «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в акваториях страны на 5 декабря 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд отметила, что трубоукладочными работами будет заниматься судно «Академик Черский».

Для работ в период с января по апрель предстоит завершить процедуру согласования изменения в общее разрешение на проведение работ.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.