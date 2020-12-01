Петербургский суд отпустил из СИЗО активиста, обвиняемого в оправдании терроризма

Петербургский суд отпустил из СИЗО активиста, обвиняемого в оправдании терроризма
Обвиняемого поместили под домашний арест. Фото: pixabay

Обвиняемый в оправдании терроризма активист Александр Меркулов переведен из СИЗО под домашний арест, сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Александр Меркулов был задержан в июле 2020 года. По решению Октябрьского районного суда его заключили под стражу. Эта мера пресечения была изменена Санкт-Петербургским городским судом на домашний арест. Обвиняемый будет находиться под домашним арестом по 6 декабря.

По версии следствия, Меркулов с ноября 2018 года по октябрь 2019 года под псевдонимом публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие и поощряющие акт терроризма в Архангельске, который был совершен осенью 2018 года.

Напомним, 31 октября 2018 года 17-летний житель Архангельска устроил взрыв у входа в здание ФСБ. Сам юноша погиб, а три правоохранителя были госпитализированы с ранениями. Взрыв был признан терактом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФСИН Петербурга ходатайствует о возвращении Валерия Израйлита в СИЗО.

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