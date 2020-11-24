ФСИН Петербурга ходатайствует о возвращении Валерия Израйлита в СИЗО

Глава Всеволожской ФСИН обратился в Смольнинский районный суд Северной столицы с ходатайством о возвращении бизнесмена Валерия Израйлита в следственный изолятор.

На данный момент Израйлит находится под домашним арестом. По информации «Интерфакса», поводом для заключения предпринимателя под стражу является тот факт, что по ночам он незаконно покидает дом. Факты нарушения условий домашнего ареста зафиксировал электронный браслет. Израйлит при этом отрицает, что выходил на улицу.

Напомним, что Валерий Израйлит обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-директор ОАО «Компания Усть-Луга» незаконно присвоил 317 миллионов рублей. Его арестовали 28 декабря 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защита предпринимателя ходатайствовала о его освобождении под залог в 10 млн рублей, однако Смольнинский суд не пошел навстречу адвокатам бизнесмена.