В Петербурге спортивные соревнования пройдут при пустых трибунах

В Петербурге зрителей не пускают на спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Об новых ограничительных мерах решил напомнить глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он уточнил, для некоторых мероприятий, проведение которых заранее согласовано с Роспотребнадзором, сделано исключение.

Шантырь также подчеркнул, что требования безопасности должны неукоснительно соблюдаться. В частности, должна соблюдаться социальная дистанция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч «Зенита» и екатеринбургского «Урала» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится при пустых трибунах. Матч запланирован на 5 декабря, 19:00 по московскому времени, игра пройдет на домашнем стадионе зенитовцев, «Газпром Арене». Решение о недопуске зрителей на игру было принято в соответствии с постановлением правительства Петербурга.