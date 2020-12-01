Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса

Требовать госпитализацию нужно при ранней одышке.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие симптомы коронавируса можно назвать наиболее опасными. Он перечислил некоторые из них в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что врачи борются в первую очередь с осложнениями, возникающими при болезни. Он объяснил, что не нужно рваться в больницу, если нет серьезных симптомов. Мясников заявил, что обращаться за помощью нужно при высокой температуре, которая держится некоторое время.

Наиболее тревожным симптомов врач назвал раннюю одышку, она обычно появляется только на седьмой день болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учёные рассказали, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно. Она изучили анализы крови более 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что у части пациентов без симптомов в крови большее выделение белка интерлейкина-10, который как раз является основным в регулировании иммунитета.