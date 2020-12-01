Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса

Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Требовать госпитализацию нужно при ранней одышке.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие симптомы коронавируса можно назвать наиболее опасными. Он перечислил некоторые из них в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт отметил, что врачи борются в первую очередь с осложнениями, возникающими при болезни. Он объяснил, что не нужно рваться в больницу, если нет серьезных симптомов. Мясников заявил, что обращаться за помощью нужно при высокой температуре, которая держится некоторое время.

Наиболее тревожным симптомов врач назвал раннюю одышку, она обычно появляется только на седьмой день болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что учёные рассказали, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно. Она изучили анализы крови более 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что у части пациентов без симптомов в крови большее выделение белка интерлейкина-10, который как раз является основным в регулировании иммунитета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Мясников симптом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путину все равно на мнение Навального
На Полюстровском нашли магазин с «санкционкой»: уничтожены будут ...
Петербуржцы заметили включение фонарей в парке Интернационалистов
Шнуров написал стих про Басту: рэпер молчать не стал
В госпитале для больных коронавирусом при загадочных обстоятельства умер мужчина
Мясников назвал самый опасный симптом коронавируса
Петербург продолжает готовиться к ЧЕ-2021, несмотря на пандемию
В Германии назвали инцидент в Трире безумным поступком