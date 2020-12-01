Учёные рассказали, почему некоторые переносят COVID-19 бессимптомно

Необычайно сильной иммунной системой обладают асимптоматические больные коронавирусом. Об этом рассказали биологи из Европы и Сингапура. Исследование опубликовано в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Она изучили анализы крови более 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что у части пациентов без симптомов в крови большее выделение белка интерлейкина-10, который как раз является основным в регулировании иммунитета.

При этом количество Т-клеток в крови, которые способны защищать организм, намного быстрее сокращалось у асимптоматических пациентов.

По последним данным, в мире зарегистрировано 63 478 019 больных коронавирусом, при этом выздоровело 40 760 630 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 472 917.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкие и сами могут регенерироваться после перенесенной коронавирусной пневмонии. Об этом рассказал пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, новая болезнь приводит к определенным последствиям в легких, таким, как обширная зона фиброзных изменений, кашель и одышка. При этом конкретного срока «возвращения в норму» пока нет.